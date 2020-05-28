لبنان | الجيش: زورقان حربيان اسرائيليان خرقا المياه الاقليمية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 06:24 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك خرق زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 27 / 5 /2020 ما بين الساعة 13.20 والساعة 17.45، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على أربعة مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 24 مترا. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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