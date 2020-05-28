كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 06:24 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات في عكار إلى 70. الحالات الإيجابية: 36 حالات شفاء جديدة: حالة واحدة ليرفع عدد حالات الشفاء الاجمالي إلى 34 حالة. أما حالات الحجر المنزلي فبلغت: 332 (وافدين ومقيمين).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في عكار إلى 70 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.