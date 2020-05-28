كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 06:24 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقالت، “تقديراتنا أن 75 ألف عائلة ستنقل أبناءها من التعليم الخاص إلى الرسمي، وأؤيد ما طرحه النائب طوني فرنجية من رصد 500 مليار للقطاع التربوي”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | زينة عكر: وزعنا حتى الآن الـ400 ألف ليرة على 133 ألف عائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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