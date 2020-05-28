لبنان | الانقاذ البحري انقذ 3 شبان مقابل شاطىء الجية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 12:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك واستجابت وحدة الانقاذ البحري لنداءات الاغاثة، وتم وضعهم في زورق تابع لها، ونقلتهم الى الشاطئ وهم بصحة جيدة. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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