لبنان | قرار ظني للقاضي الزعني حول تعاطي وترويج المخدرات في مدارس ثانوية

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واعتبر القرار أن أفعال المدعى عليهما أ.ع و س.خ (لبنانيان مواليد 2001) تؤلف جناية المادة 126 مخدرات وجنحة المادة 127 منه، واعتبار أفعال المدعى عليهما ه.ب.ش و ج.ع (لبنانيان مواليد 2001) تؤلف جناية المادة 126/2 مخدرات وجنحة 127 منه، في ما ظن بالمدعى عليه ه.ب.س (تونسي مواليد 2001) بجرم ترويج المخدرات.
ورفعت الهيئة الاتهامية في الشمال مذكرات التوقيف الغيابية عن عدد من المدعى عليهم بسبب جائحة كورونا بفعل تواجد عدد من التلاميذ خارج لبنان علماً بأن عدد المتورطين في هذا الملف بلغ 18 مدعى عليه.
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