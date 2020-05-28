لبنان | كنعان دعا لاقرار قرض الاسكان بقيمة 150 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 12:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأوضح أنه “ستستفيد منه 3000 عائلة ويساعد المجتمع على الصمود وينعش الاقتصاد”. وأشار الى أن “مقاربة قرض الإسكان يجب أن تكون مالية واقتصادية واجتماعية ليصمد المجتمع اللبناني لا مقاربة محاسبية. وحبذا لو كان البعض حريصا على الإنفاق والمال العام في فترات سابقة”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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