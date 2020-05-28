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وشدد على ان “المطمر ليس الحلّ ولا يمكن الاستمرار بدفع الكلفة التي تدفع على مشاريع للخروج من أزمة النفايات ولا بد من البحث في مشاريع ذات جدوى اقتصادية أهمّ”.
ولفت إلى ان “العمل الذي حصل هنا عمل جبار بجهود الجميع فنحن نقف هنا ولا نشم اي رائحة كريهة”.
وأمل ان يتم بالتشاور مع بلديات ساحل المتن التوصل إلى تصور ممكن ان يقدّم للحكومة ويعتمد بأكثر من منطقة، فالحل هو الحل المستدام.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مكاوي تفقد مطمر برج حمود: لا بد من البحث في مشاريع ذات جدوى اقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.