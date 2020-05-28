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وشكرت في بيان المواطنين على تعاونهم معها. وتمنت من الجميع إبلاغ الشرطة البلدية مباشرة عن أي تحرك مريب في الحقل أو داخل القرية.
كما ناشدت “بعض الأهالي عدم إعطاء الأذونات لأشخاص من خارج البلدة للدخول إلى البساتين من دون وجودهم الشخصي معهم تلافيا لحدوث إشكالات”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية كفرعقا: توقيف أشخاص من خارج البلدة يحاولون سرقة محاصيل وتخريب المزروعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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