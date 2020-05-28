لبنان | بلدية كفرعقا: توقيف أشخاص من خارج البلدة يحاولون سرقة محاصيل وتخريب المزروعات

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وشكرت في بيان المواطنين على تعاونهم معها. وتمنت من الجميع إبلاغ الشرطة البلدية مباشرة عن أي تحرك مريب في الحقل أو داخل القرية.

كما ناشدت “بعض الأهالي عدم إعطاء الأذونات لأشخاص من خارج البلدة للدخول إلى البساتين من دون وجودهم الشخصي معهم تلافيا لحدوث إشكالات”.