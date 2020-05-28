كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 12:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وشكرت في بيان أسرة المستشفى رئيس اتحاد البلديات مرسيلينو الحرك وأنطوان دوميط وجمعية تجار البترون وقضائها و”كل من ساهم في إنجاز هذه الخطوة الضرورية لمواجهة تحديات وباء كورونا، على ان يتم إجراء PCR TEST كل يوم من الاثنين حتى السبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا فقط”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مستشفى البترون: البدء بإجراء فحوص PCR بأحدث المعدات وبتسعيرة الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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