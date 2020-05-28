لبنان | جبران باسيل: العفو العام هو إفلات من العقاب وجريمة جديدة بحق الوطن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال باسيل عبر “تويتر”، “العفو عن أصغر جنحة تسبب ضررا معنويا فقط هو تشجيع لمزيد من فلتان الأخلاق والآداب”. وسأل، “كيف اذا كان المطروح أيضا تخفيض عقوبة الذين قتلوا عسكرنا؟ الزمن لتشديد العقوبات وخاصة بالفساد وليس للتهرب من إقرار قوانين مكافحته مثلما يحدث اليوم. العفو هو افلات من العقاب وهو جريمة جديدة بحق الوطن”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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