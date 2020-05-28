لبنان | توقعات الطقس: أجواء ربيعية مستقرة.. وتقلبات جوية ضعيفة

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في المقابل تتمركز كتل هوائية رطبة وباردة نسبيًا فوق اليونان تؤدي الى تقلبات جوية ضعيفة قد تخرق الاستقرار الجوي بين الليلة وصباح الغد.

ويكون طقس اليوم ربيعي معتدل مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة فيما الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال خفيف لبعد الرذاذ او المطر الخفيف المحلي مساءً

١- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و ٢٧ درجة، بقاعا بين ٨ و ٢٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ٢١ درجة

٢- الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب

٣- الرياح جنوبية غربية ٣٠كم/س

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٤- الرطوبة ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محليا جبلاً

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣

طقس الأيام المقبلة:

الجمعة: طقس ربيعي معتدل مع استقرار بدرجات الحرارة درجة فيما الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال خفيف لبعد الرذاذ او المطر الخفيف المحلي صباحاً

السبت: طقس ربيعي معتدل مع استقرار بدرجات الحرارة درجة فيما الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال.