كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وبذلك تُصبح الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 اوكتان: 23,500 ليرة لبنانية Advertisements بنزين 98 اوكتان: 24,000 ليرة لبنانية الديزل: 9,000 ليرة لبنانية الغاز: 11,500 ليرة لبنانية المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | استقرار سعر صفيحتي البنزين 95 و98 اوكتان والغاز لهذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.