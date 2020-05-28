لبنان | وزير الاقتصاد: هذا ما ستشمله السلة الغذائية المدعومة بالتعاون مع مصرف لبنان

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وقال في مؤتمر صحافي، “السلة الغذائية تشمل السكر والأرز والمواد التي تدخل في صناعة الزيوت والحبوب على أنواعها والسمسم والخميرة والحليب للاستهلاك الفردي والتونة”.

وأضاف، “أضفنا إلى السلة الغذائية أنواعاً معيّنة من العلف والأسمدة لمساعدة المزارعين وبذور وشتول ولائحة السلة الغذائية بكاملها موجودة على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد”.

واشار نعمة الى ان الآلية التي وضعناها تضمن عدم هدر الدعم أو تهريبه، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية وهدفنا ضبط الأسعار.

ولفت الى ان هذا الدعم ليس انجاز بل من أقل واجباتنا تجاه المواطن الموجوع وغير القادر على تأمين لقمة عيشه في هذه الظروف الصعبة، ولهذا اعتبرت وزارة الاقتصاد انه من مسؤوليتها ايجاد طريقة أو حل لتخفيف العبء عن الناس.