لبنان | عمال شركة الترابة في شكا يواصلون اعتصامهم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتجمع العمال صباح اليوم على جانبي مسلكي الاوتوستراد، من دون إقفاله بحيث بقيت حركة السير طبيعية. ورفع المعتصمون اللافتات المطالبة بحماية مصدر رزقهم وأطلقوا صرخة وجع ومعاناة مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن المطالبة بحقهم في العمل والعيش مع عائلاتهم بهناء. وأكد العمال أنهم سيواصلون تحركاتهم في الأيام المقبلة “للضغط على الوزارات المعنية لاتخاذ قرار سريع بإعطاء مهلة قانونية لتشغيل المقلع”.

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