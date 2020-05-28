لبنان | وقفة احتجاجية امام منازل الشعار وحواط وميقاتي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 01:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حيث نفذوا وقفات إحتجاجية وعلى التوالي امام منازل كل من مفتي طرابلس والشمال الدكتور الشيخ مالك الشعار ووزير الإتصالات طلال حواط والرئيس نجيب ميقاتي.

ورددوا هتافات إحتجاجية ضد الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية.

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