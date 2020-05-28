لبنان | التقرير اليومي لمستشفى الحريري عن آخر المستجدات حول كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 01:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك – عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 249 فحص – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 60 مريض – عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 16 حالة Advertisements – عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: حالة واحدة – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 192 حالة شفاء – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: حالة واحدة

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