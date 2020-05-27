لبنان | دورية من استقصاء الجنوب: توقيف مطلوب في كفركلا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 10:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصادرت منه سيارة رانج روفر وكمية من حشيشة الكيف وبطاقة هوية مزورة. وقد تم تسليمه إلى مخفر قوى امن برج الملوك مع المضبوطات بناء لاشارة القضاء المختص. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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