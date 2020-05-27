لبنان | انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في عكار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقد بادرت على الفور وحدة شركة Bus للقيام بالكشف على الكابل الجوفي الممتد من معمل دير عمار وصولا الى دوار العبدة”. وأكد قدسي أن “العمل جار حتى الساعة لإصلاحه على أن يعود التيار الكهربائي في ساعات الصباح الأولى من يوم غد”. وتوجه ” بالاعتذار من أهلنا في القرى المذكورة شاكرين تفهمهم وتعاونهم الدائم”.

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