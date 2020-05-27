لبنان | محتجون يقطعون ساحة النور بالسيارات والعوائق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وردد المعتصمون هتافات منددة بفساد المسؤولين والتجار، مطالبين الحكومة باسترداد الأموال المنهوبة من الدولة، وضبط سعر صرف الدولار ومراقبة الأسعار وحبس التجار الذين يستغلون ارتفاع الدولار ويسعرون البضائع بأضعاف ثمنها الحقيقي. وأكد المحتجون انهم سيصعدون من احتجاجاتهم لأن الوضع المعيشي أصبح لا يطاق والناس عاجزة عن تأمين ابسط مقومات الحياة الكريمة.

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