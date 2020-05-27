لبنان | بلدية فالوغا: الحالتان المثبتتان مخبريا بالفيروس ليستا من البلدة أو سكانها

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أن “الحالتين المثبتتين مخبريا بفيروس كورونا الصادرتين في التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة ليستا من البلدة أو سكانها ولا حالة ضمن نطاقها الجغرافي”.

كما وأكدت البلدية متابعة جميع الوافدين من الخارج يوميا إلى حين مرور 14 يوما على حجرهم الصحي والتأكد من نتائجهم السلبية”.