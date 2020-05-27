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أن “الحالتين المثبتتين مخبريا بفيروس كورونا الصادرتين في التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة ليستا من البلدة أو سكانها ولا حالة ضمن نطاقها الجغرافي”.
كما وأكدت البلدية متابعة جميع الوافدين من الخارج يوميا إلى حين مرور 14 يوما على حجرهم الصحي والتأكد من نتائجهم السلبية”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية فالوغا: الحالتان المثبتتان مخبريا بالفيروس ليستا من البلدة أو سكانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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