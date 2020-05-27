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بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفيه، الإعلام منال عبد الصمد نجد، والصحة العامة حمد حسن، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري، رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت، ومستشار وزير الصحة الدكتور محمود زلزلي.
وبعد إتمام المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، تمت مناقشة تحضيرات المرحلة الرابعة التي ستحدد لاحقا.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | دياب ترأس اجتماع لجنة عودة المغتربين ومناقشة تحضيرات المرحلة الرابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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