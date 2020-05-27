لبنان | قوى الامن تخلي شاطئ صور والكورنيش البحري من الرواد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما استكملت الدورية جولتها وأخلت كورنيش صور البحري بعد تسجيل ازدحام كثيف وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين، ودعت المواطنين للتقيد بقرار التعبئة العامة، واتباع الإرشادات، فيما قامت شرطة بلدية صور بإخلاء الشوارع والتجمعات في الأحياء. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.