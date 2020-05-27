لبنان | المجذوب: نسرع في درس ملف التفريغ وسأسير بملفات الملاك والتفرغ والعمداء

وتحدث المجذوب عن “المعايير المعتمدة في رفع الملفات واختيار الأساتذة”.

ولفت إلى أن “توحيد المعايير يتطلب بعض الوقت”، وقال، إننا “نسرع في درس الملف، ونعمل في ظرف لا نسيطر عليه، بل إن الظروف تسيطر علينا، لكننا سنعمل بمقتضى القانون ونبذل جهودنا بكل قوانا، ويهمني التعجيل في هذا الملف، لأن الجامعة مؤسسة عزيزة على قلبي وتفكيري. وسأسير بملفات الملاك والتفرغ والعمداء، وسنعطي الوقت اللازم لهذا الملف، وكشف عن ملفات تنقصها أوراق يتم العمل على تأمينها”.

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وأشار إلى أنه يستقبل المتعاقدين في الجامعة “للمرة السادسة على التوالي”، وقال: “سنكون حرصاء على عدم ظلم أصحاب الحق، ويهمني الإسراع وهذا حقكم”.

من جهة ثانية، أعلن المجذوب قرار تشكيل لجنة طوارئ التعليم الأكاديمي الخاص، وترأس اجتماعها التحضيري الأول، وضمت اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين واتحادات لجان الأهل، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر.

وتم التوافق على “عقد اجتماع عمل في الأسبوع المقبل لمناقشة وإقرار كيفية تطبيق اتفاق المبادئ في شكل عملي يؤدي إلى استدامة العائلة التربوية ويحفظ كل مكوناتها”.