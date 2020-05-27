لبنان | غرفة إدارة الكوارث: 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 07:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاء في التقرير: 1161 إصابة بفيروس كورونا 815 منهم من بين المقيمين 346 من بين الوافدين. وتم تسجيل 21 إصابة جديدة 16 من المقيمين و5 من الوافدين. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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