لبنان | فهمي: اللبناني وللأسف فقد ثقته بكل المؤسسات والسلطات والاجهزة وحتى بالقضاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 07:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكتب فهمي عبر “تويتر”، “مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، من القواعد الأساسية في التشريعات والقوانين”. وقال، “المسألة أن اللبناني وللأسف فقد ثقته بكل المؤسسات والسلطات والاجهزة، وحتى بالقضاء الذي يبقى عليه ان يكون أول المبادرين للعمل على استعادة هذه الثقة المفقودة”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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