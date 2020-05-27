كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 07:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يذكر ان القاضية عون كانت قررت بإشارة للمديرية العامة للجمارك حجز باخرة الفيول ASOPOS الراسية في خليج جونية، والتي اظهرت نتائج المختبرات انها غير مطابقة للمواصفات، بعكس الفحوصات التي اجريت خارج لبنان . المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | القاضية غادة عون رفعت الحجز القضائي عن باخرة الفيول “ASOPOS” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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