كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 07:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وسارع الجيران الى كسر الباب الخارجي للمنزل واخماد الحريق وتم اخلاء الأم وطفلتها ونقلهما الى المستشفى. المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | أصابة ام وطفلتها في حريق داخل منزلهما في تعمير – عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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