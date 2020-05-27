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وكرر الجراح الطلب من الاهالي “الابقاء على كل إجراءات الوقاية داخل البلدة وخارجها حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم”، داعياً الى “تعزيز فكرة التباعد الاجتماعي والالتزام بالتعاميم الصادرة عن البلدية وعن وزارة الصحة العامة”.
وشدد على “أهمية افادة البلدية عن أي حالة مشتبه فيها من اجل احتواء الوضع الصحي”، منوها بجهود ومتابعة وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وفريق الوزارة وجهود خلية الازمة في البلدة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس بلدية المرج: بشفاء المصاب عبد المعين محمد حرب تكون البلدة بلا إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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