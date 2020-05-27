كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 07:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقالت في بيان، “استكملت المباحثات خلال الاجتماع حول قانون الـ Capital Control على أن تتابع غداً الخميس”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “المال”: استكملت المباحثات مع صندوق النقد حول الـCapital Control على أن تتابع الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.