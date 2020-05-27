لبنان | إدارة الكوارث في بلديات صور: لا اصابات على مستوى القضاء اليوم و6 حالات مشتبه بها

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ولم تسجل أي حالة مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير، ولا تزال 6 حالات مشتبه بها قيد الدرس والمتابعة بعد صدور 3 نتائج سلبية لحالات سجلت أمس، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 43 مصابا توزعوا على الشكل التالي:
– 34 حالة وافدة من إفريقيا.
– 3 حالات وافدة من أوروبا.
– 6 حالات محلية.
وقد تماثل تسعة منهم الى الشفاء بشكل تام”.
اضاف البيان: “ان وحدة ادارة الكوارث بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وبمواكبة جمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الإسلامية تقوم بمتابعة مستمرة للمغتربين أثناء حجرهم من خلال الزيارات الدورية حيث تقدم الإرشادات والتوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالحجر وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.
وتابع: ان الوحدة هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.
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