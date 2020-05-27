لبنان | “الجيش”: إزالة أنابيب تستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود مع سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 07:19 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 07:19 مساءً - مشاركة

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وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “قامت وحدة من الجيش بإزالة أنابيب تستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية في منطقة البقيعة – خط البترول، وقد تمّت مصادرة حوالي 30 متراً من الأنابيب داخل الأراضي اللبنانية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وحدات الجيش لمكافحة التهريب عند الحدود اللبنانية السورية وضبطها بجميع الإمكانات المتوافرة”.