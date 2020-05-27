لبنان | بلدية جبيل: الاهالي اكدوا وعيهم البيئي المستمر من خلال فرز النفايات من المصدر

وقالت في بيان أنه بالإضافة إلى التزام الأهالي بالإرشادات والقرارات والتعاميم الصحية الرسمية للوقاية من فيروس كورونا، اكدوا اليوم أنهم أشخاص يملكون القدرة على مواجهة التحديات، وعدم الاستسلام للمصاعب التي تمر علينا جميعا، ومنها الاقتصادية والصحية، ووعيهم البيئي المستمر من خلال فرز النفايات من المصدر”.

واعتبرت ان فترة الحجر الصحي المنزلي، لم تكن سهلة أبدا حتى أن بعض الأشخاص أصيبوا باكتئاب وفقدوا الأمل بأن الحياة ستعود إلى طبيعتها، ولهذا السبب اعتقد البعض أن الشؤون البيئية مثل فرز النفايات في المنازل، لم يعد له أهمية في ظل انتشار كورونا، ووصول شبح الموت الى الكثير من المنازل في العالم، حتى أن بعضهم قال: ضيعان التعب، وضيعان ما كنا ننتبه.

واضافت ان “الأرقام في جبيل برهنت العكس، فالأهالي ملتزمون الحجر الصحي، والفرز من المصدر، فالمواد المفرزة في جبيل خلال الأشهر التي التزم فيها الأهالي والسكان الحجر المنزلي، جاءت كالتالي: 55 طنا من الكرتون، 16 طنا من البلاستيك، 6 اطنان من الخشب، 4,5 اطنان من النايلون، زجاج وكسر حديد، و4 اطنان من الورق”.

وشكرت البلدية “الأهالي على حس المسؤولية والوعي البيئي والصحي لديهم، وعلى حفاظهم على مدينتهم، والحد من التلوث”.