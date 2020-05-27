لبنان | القاضي منصور ارجأ استجواب الحايك ورحمة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أرجأ قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور إستجواب المدير العام للكهرباء كمال الحايك وريمون رحمة في ملف “الفيول المغشوش” الى تاريخ يحدد لاحقا، بعد موافقته على مذكرات الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء الدفاع عنهم.

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