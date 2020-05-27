لبنان | قوى الامن: تدابير سير غداً الخميس

“الساعة 11.00 من يوم الخميس 28/5/2020، سيعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، في قصر اليونيسكو – بيروت. لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 6.30 صباحا من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، إخلاء وإقفال الشوارع المؤدية إلى مبنى اليونيسكو كليا طيلة فترة انعقاد الجلسة، وإجراء التحويلات التالية:

– تحويل السير عند تقاطع الكولا المتجه نحو شارع حبيب أبي شهلا باتجاه محطة العجوز وإعادته باتجاه الكولا أو باتجاه شارع غبريال المر.

– تحويل السير من نفق الماريوت (المسلكين) باتجاه شارع غبريال المر وباتجاه الرملة البيضاء.

– تحويل السير من مفرق صيدلية مشموشي باتجاه تقاطع مار الياس سلام.

– تحويل السير من مفرق بنك بيروت باتجاه شارع مار الياس سلام.

– تحويل السير عند تقاطع الإنترناسيونال باتجاه شارع رفيق الحريري الرملة البيضاء وباتجاه نفق صائب سلام.

– تحويل السير المتجه من شارع الملاط كرامي باتجاه تقاطع الملاط الراشدين.

– تحويل السير القادم من تقاطع مار الياس سلام باتجاه الراشدين سلام صعودا باتجاه شارع الراشدين”.

وطلبت من المواطنين “أخذ العلم والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، تسهيلا لحركة المرور”.