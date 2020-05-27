لبنان | ارشادات لبلدية حوش الحريمة في البقاع الغربي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “انه بعد المستجدات المتعلقة بأزمة “كورونا” والاعداد المتزايدة للمصابين بالفيروس خلال الايام القليلة الماضية وخصوصا في منطقة البقاع وحفاظا على سلامة اهل بلدتنا، الاتي:

– التزام الحجر المنزلي وعدم الخروج الا للضرورة القصوى.

– تجنب التجمعات في الساحات العامة .

– على المؤسسات واصحاب المصالح التزام إجراءات الوقاية المنصوص عنها في التعميم الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات

– الالتزام ايضا إرشادات وتوصيات وزارة الصحة العامة والتجاوب مع الاجهزة الامنية والشرطة البلدية.

– عدم الاختلاط مع الغرباء والباعة المتجولين”.

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