لبنان | وزني وعد نقابة المحررين معالجة موضوع صرف العائدات المتأخرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقد تمنى المجلس على وزير المالية صرف العائدات المتأخرة للنقابة، وذلك للوفاء بالمتطلبات النقابية. ووعد الوزير وزني بمعالجة هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن. وشدد وزني خلال اللقاء على “أهمية دعم هذه النقابة الوطنية المستقلة، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تطال جميع شرائح المجتمع وجميع القطاعات”، مشيرا إلى أن وزارة المالية “تعطي الأولوية لدفع مستحقات القطاعات الصحية والإنتاجية ولتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحريك الاقتصاد ومساعدة الأسر الأكثر فقرا ومكافحة فيروس كورونا”.

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