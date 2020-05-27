لبنان | عمال الترابة الوطنية اعتصموا مطالبين بمعاودة العمل ولوحوا بالتصعيد

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وتوجه العمال المعتصمون الى الاوتوستراد وأقفلوا مسلكيه، رافعين اللافتات المطالبة بالسماح للشركة بالعمل في المقلع كي يستعيدوا مصدر رزقهم ولقمة عيش عائلاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان واللبنانيون.

شارك في التحرك ممثل الاتحاد العمالي العام عضو المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والموظفين في الشمال شادي السيد في ظل انتشار وتدابير أمنية مشددة من عناصر قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني. وقد رفع المعتصمون الصوت ملوحين بـ “المزيد من التصعيد دفاعا عن لقمة عيشهم”، مناشدين “الحكومة والوزارات المعنية بقرار سريع لاستئناف العمل في الشركة”.

وقال السيد:”جئنا اليوم للتضامن مع الشركة وعمالها ولن نسمح للسياسيين بإقفالها”، سائلا عن “سبب عدم إقفال شركات أخرى في مناطق أخرى”، آسفا “لاستهداف هذه الشركة التي تحتضن أكثر من 1200 عامل ولن نسمح بقطع أرزاقهم”.

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وناشد المعنيين “معالجة الأمر بأسرع وقت وفي حال عدم التجاوب سنلجأ إلى خطوات تصعيدية لن تحمد عقباها”.

إشارة إلى أن الشركة تؤمن 1200 فرصة عمل مباشرة ما يزيد عن 3500 وظيفة غير مباشرة من سائقي شاحنات وآليات من مختلف المناطق اللبنانية.

وغادر العمال مكان الاعتصام واعدين بمتابعة تحركاتهم غدا على على أن تبقى اجتماعاتهم مفتوحة لتنسيق سلسلة تحركاتهم التي لن تتوقف قبل صدور قرار بإعطاء مهلة قانونية لإعادة تشغيل مقلع الشركة وعودتهم إلى العمل.