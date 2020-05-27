لبنان | دياب: الحاجة لقوات اليونيفيل ما تزال ضرورية وملحة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، ونطالب الأمم المتحدة بفرض تطبيقه على العدو الإسرائيلي”. وقال: “الحاجة لقوات “اليونيفيل” ما تزال ضرورية وملحة في ظل المحاولات الإسرائيلية لزعزعة الإستقرار، ونشدد على ضرورة التعاون مع الجيش اللبناني”. اضاف: “نعرب عن امتناننا للدول الصديقة المساهمة في قوات “اليونيفيل”.

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