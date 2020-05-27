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لبنان | الاوقاف الاسلامية: إعادة فتح المساجد ابتداء من 29 الحالي

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة

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داعية المصلين “الى التزام الضوابط والشروط الصحية المعتمدة والتي بينتها دار الفتوى والمديرية العامة للأوقاف الإسلامية في البيانات السابقة التي ينبغي التقيد بها لأداء الصلوات في المساجد في ظل جائحة ، على أن يبقى الوضوء في المنزل واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد”.

وعممت على رؤساء الدوائر الوقفية في المناطق “أخذ الإجراءات المطلوبة وترك تقدير الموقف للدائرة في بعض القرى التي تفشى فيها وباء كورونا لجهة الجماعات في المسجد”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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