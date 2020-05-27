لبنان | خلية الأزمة في اقليم الخروب: فحوصات مزبود سلبية

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أن الفحوصات التي أجرتها يوم السبت الماضي في بلدة مزبود بإشراف جامعة LAU “قد جاءت بحمد الله جميعها سلبية”، معلنة أنها ستقوم “بالتعاون مع بلدية مزبود بمتابعة حالات الحجر المنزلي، ومتابعة إجراء عمليات المسح لقرى الإقليم الشمالي والجنوبي”.
وطلبت “من أهلنا في الإقليم، التزام المنازل وعدم تبادل الزيارات، وكذلك عدم تبادل السلام، حفاظا على السلامة العامة، وحرصا على عدم ظهور إصابات جديدة في إقليمنا الحبيب”.
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