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البدء بسلسلة تحركات لمطالبة الحكومة والوزارات المعنية ب”إيجاد حل وفي أسرع وقت لاستئناف العمل في مقلع الشركة، وعودة الأمور الى طبيعتها في الشركة” معتبرين أن الشركة “اضطرت لاتخاذ قرار بالاقفال، جراء توقف العمل في المقلع منذ 5 أشهر، وعدم التمكن من الانتاج”.
وذكروا أن “أولى التحركات ستكون غدا الأربعاء، بالتجمع على مسلكي الأوتوستراد مقابل منشآت الشركة في شكا، عند الساعة التاسعة والنصف صباحا”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عمال شركة السبع: سنبدأ غداً تحركات لإيجاد حل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.