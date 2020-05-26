لبنان | عمال شركة السبع: سنبدأ غداً تحركات لإيجاد حل

البدء بسلسلة تحركات لمطالبة الحكومة والوزارات المعنية ب”إيجاد حل وفي أسرع وقت لاستئناف العمل في مقلع الشركة، وعودة الأمور الى طبيعتها في الشركة” معتبرين أن الشركة “اضطرت لاتخاذ قرار بالاقفال، جراء توقف العمل في المقلع منذ 5 أشهر، وعدم التمكن من الانتاج”.

وذكروا أن “أولى التحركات ستكون غدا الأربعاء، بالتجمع على مسلكي الأوتوستراد مقابل منشآت الشركة في شكا، عند الساعة التاسعة والنصف صباحا”.