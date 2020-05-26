لبنان | بلدية مجدل زون: إقفال تام لـ 24 ساعة قابلة للتجديد

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ان “البلدة تحت الحظر العام والإقفال التام، وذلك لمدة 24 ساعة، قابلة للتجديد، وذلك تبعا لنتائج الفحوصات المخبرية (PCR)”.
وسمحت ل”محلات المواد الغذائية، أن تفتح أبوابها من الخامسة صباحا وحتى الخامسة عصرا، بشرط عدم التجمع والاكتظاظ”.
يشار إلى أن البلدية، كانت قد أصدرت بيانا في وقت سابق، أعلنت فيه إصابة الجندي حسن سليم الدر بالفيروس، إثر مخالطته زميلا له أثناء خدمته في مرجعيون.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.