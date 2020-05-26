لبنان | بلدية مجدل زون: إقفال تام لـ 24 ساعة قابلة للتجديد

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ان “البلدة تحت الحظر العام والإقفال التام، وذلك لمدة 24 ساعة، قابلة للتجديد، وذلك تبعا لنتائج الفحوصات المخبرية (PCR)”.

وسمحت ل”محلات المواد الغذائية، أن تفتح أبوابها من الخامسة صباحا وحتى الخامسة عصرا، بشرط عدم التجمع والاكتظاظ”.

يشار إلى أن البلدية، كانت قد أصدرت بيانا في وقت سابق، أعلنت فيه إصابة الجندي حسن سليم الدر بالفيروس، إثر مخالطته زميلا له أثناء خدمته في مرجعيون.