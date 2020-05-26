لبنان | نادي القضاة: الوطن بحاجة لرجالات دولة

وأشار، في بيان، إلى أنه “وبالرغم من تجاوز حالة البلاد القعر المبكي، لا نزال نعايش ترددات فكر مخالف، لأبسط مفاهيم دولة القانون”، لافتة إلى أنه “هكذا يطالعنا بعض نواب الأمة، بتضامن مزيف، منتفضين على صدور قرار قضائي بإلقاء الحجز الاحتياطي على أصول نائب، على خلفية التعرض لكرامة القضاء، متسائلين عن مدى ممارسة هيئة القضايا لدورها في قضايا أخرى، وواصفين القرار بغير القانوني، مطالبين المشرع الأول بحل الموضوع”.

وأكد أن “رجالات الدولة الذين نفتقدهم منذ زمن، يهبون للدفاع عن مؤسسات الدولة ويشدون على يد كل من يعمل لرفعتها، وذلك حتى لو كان هذا العمل على حساب مصلحتهم الخاصة، أو مصلحة دائرتهم الضيقة، كما أن مفعول الشعارات الرنانة التي يطلقونها عن مكافحة الفساد واستقلالية القضاء، لا ينتهي عند تعارضها ومصالحهم هذه”.

ورأى أنه “آن الأوان لاستعادة الدولة بريقها، وهي حتما جديرة بالتنويه بمكان، عندما تضطلع بدورها، وإن أخفقت بمكان آخر وتخلفت عنه، كما أن الاستعانة بحلول بعيدة عن الأصول القانونية، وضعت الشعب على درب الجلجلة، أمست من الزمن الذي نأمل بأنه انتهى إلى غير رجعة”.

وختم “بالفعل، هذا الوطن بريء لم يشهد زورا، لكن شهدوا بالزور عليه، فكفى زورا بوطن الشرفاء”.