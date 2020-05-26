لبنان | الرئيس عون منح الراحل صلاح ستيتية وسام الاستحقاق الوطني

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وقد قلده الوسام صباح اليوم باسم رئيس الجمهورية سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، في احتفال خاص أقيم في مقبرة Tremblay- sur- Mauldre.

وتحدث عدوان فقال: “ايها الفقيد الغالي، تقديرا لعطاءاتك من أجل لبنان، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منحك وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الاولى مذهب. وكلفني وشرفني أن أضعه على نعشك في يوم وداعك، وأن أتقدم من عائلتك بأحر التعازي”.