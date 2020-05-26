لبنان | الرئيس عون منح الراحل صلاح ستيتية وسام الاستحقاق الوطني

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وقد قلده الوسام صباح اليوم باسم رئيس الجمهورية سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، في احتفال خاص أقيم في مقبرة Tremblay- sur- Mauldre.
وتحدث عدوان فقال: “ايها الفقيد الغالي، تقديرا لعطاءاتك من أجل لبنان، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منحك وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الاولى مذهب. وكلفني وشرفني أن أضعه على نعشك في يوم وداعك، وأن أتقدم من عائلتك بأحر التعازي”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.