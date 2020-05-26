لبنان | خلية أزمة جديدة القيطع: نتائج الـ PCR ليوم السبت سلبية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “بعد مراجعة المصادر الطبية المختصة بأزمة كورونا، تأكدت نتيجة فحص الpcr لجميع المرضى (257) التي أجريت يوم السبت من قبل فريق وزارة الصحة، وأتت جميعها سلبية”. ودعت الخلية الأهالي إلى “أخذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل”.

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