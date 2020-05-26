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وجال في أقسام المعمل، معاينا خط الإنتاج وسلامته، مطلعا على أصناف الألبان والأجبان التي يتم إنتاجها، إضافة إلى معاينته محطة التكرير واطلاعه على أنظمة تشغيلها ومدى فعاليتها، حيث تبين أنها في مراحلها الأخيرة من التنفيذ.
وشدد مرتضى على “ضرورة إنجاز محطة التكرير وتشغيلها، لما فيه من مصلحة عامة وسلامة بيئية وصحية للمعمل وجواره”.
وأكد “دعم الصناعات الغذائية المحلية، تحقيقا للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي”، مشددا على “ضرورة تحقيق التوازن بين تطوير هذه الصناعات ومواكبتها الأساليب العصرية من جهة، والحفاظ على سلامة البيئة من جهة أخرى”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير الزراعة تفقد معمل” أجبان وألبان لبنان” بعد مناشدته من قبل أهالي القرى المحيطة به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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