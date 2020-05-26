لبنان | تحذير إلى المزارعين.. ذبابة “بحر المتوسط” قادمة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأوضحت كيفية المكافحة وفقا لمرحلة نضوج ثمار المشمش والكرز وموعد القطاف: – الثمار التي دخلت مرحلة القطاف لا ترش.

– الثمار التي دخلت مرحلة النضوج: يرش فقط spinosad أو Spinetoram في حال بدء القطاف بعد 3 الى 5 أيام.

– الثمار التي دخلت مرحلة التلويح أو قريبة من مرحلة التلويح: رش مبيد بالملامسة مثل lambda – cyhalothrin. وDeltamehtrin في حال بدء القطاف بعد 7 ايام أو مبيد جهازي مثل Thiametoxam، Acetamiprid، Imidacloprid في حال البدء بعد 14 يوماً”.

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