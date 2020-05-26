لبنان | بلدية شكا: لعدم الذهاب إلى إقفال شركات الإسمنت وتشريد عمالها

“المجتمع يمر بأزمة اقتصادية واجتماعية زادتها سوءا جائحة فيروس كورونا. وفي هذا التوقيت ظهرت للعلن قضية إيقاف موظفي بعض المؤسسات الصناعية في شكا عن العمل، وفي هذا الإطار يهم بلدية شكا أن تؤكد أن الموضوع البيئي في البلدة هو أولوية وهو يشمل جوانب متعددة لا يمكن الإضاءة على بعضها وإغفال بعضها الآخر. وهذا ما صبغ أداء الوزارات المتعاقبة التي ميزت بين جانب وآخر مما يطرح علامات استفهام حول مدى الاهتمام الجدي بصحة أبناء البلدة، ومثالا على ذلك تقاعسها عن حل موضوع الاترنيت وضرره الهائل صحيا وبيئيا رغم المراجعات المتكررة والتركيز حصرا على معامل الاسمنت”.

وأضاف: “بقدر اهتمامها بالموضوع البيئي والصحي تؤكد بلدية شكا حرصها وتضامنها مع عمال وموظفي جميع المؤسسات الصناعية في البلدة وسعيها لعدم المس بلقمة عيشهم وإبقائهم وتثبيتهم في عملهم، مع ضرورة العمل على إقرار وتطبيق خطة بيئية شاملة لعمل المعامل والمقالع حفاظا على بيئة نظيفة لشكا والجوار”.

وأمل من المراجع المختصة “عدم الذهاب إلى إقفال شركات الإسمنت وتشريد عمالها في هذه الظروف الصعبة والعمل ضمن روزنامة بيئية وصحية”، مشددا على “ضرورة دعم الصناعة اللبنانية النظيفة وفقا للقوانين السارية مما يؤمن ظروفا بيئية وصحية سليمة للعمال وللسكان معا”.

في غضون ذلك عقدت نقابتا موظفي و عمال شركة هولسيم لبنان و مستخدمي وعمال شركة الإسمنت الأبيض اجتماعا جرى في خلاله البحث بقضية إقفال المقلع منذ شهر أيلول 2019 في شركة هولسيم و تداعياته على وضع الشركة وقرر المجتمعون عقد مؤتمر صحفي نهار الجمعة في 29 أيار 2020 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر و البدء بالتحرك والإتصالات بالوزارات المعنية إبتداء من الأسبوع المقبل على أن تبقى إجتماعاتهم مفتوحة .