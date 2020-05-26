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وأوضحت أن “هذه الصورة عبارة عن اجراء بلدية قبريخا اليوم فحص pcr ل 36 شخصا من المحجورين للاطمئنان على أوضاعهم، والذين سبق وأن أجريت لهم فحوصات وكانت نتيجتها سلبية، وبالتالي فإن التعليقات والأخبار التي تدور حول هذه الصورة لا تمت الى الحقيقة بصلة. لذا نأمل من المواطنين عدم التداول بها”.
وأعلنت أنها ستصدر بيانا عن نتائج هذه الفحوصات “فور استلامها”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدة قبريخا عن صورة متداولة: ليست لمصابين وإنما فحوصات لمحجورين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.