احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أولا: تطبيقاً لقرار وزير الداخلية والبلديات المبني على توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا -المتعلّقة بالتعميم على المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، بضرورة وضع كمّامة واقية أثناء تنقّلاتهم- ومن أجل المحافظة على السلامة العامة، ستقوم قوى الأمن الداخلي، اعتباراً من يوم الجمعة 29/5/2020، بتنظيم محضر ضبط من الفئة الأولى من قانون السير، وقيمته /50.000/ ل. ل. بحق كل شخص لا يضع كمّامة واقية، أثناء انتقاله سيراً على الأقدام.
ثانياً: تُذكّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه على المنتقلين على متن وسائل النقل العمومية (سيارة أجرة، فان، باص) وضع الكمّامة تحت طائلة تنظيم محضر ضبط -بالقيمة المذكورة أعلاه- بحق كل مخالف، والتأكيد على التقيّد بنظام المفرد والمزدوج، وبعدد الركّاب المحدّد لكل نوع منها.
ثالثاً: يُسمح بالانتقال على متن كل سيارة خصوصية لثلاثة أشخاص فقط (السائق ضمناً)–من غير العائلة الواحدة- شرط التزام الجميع بوضع الكمّامة.
رابعاً: تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام، ضرورة الإبلاغ عبر رقم الطوارئ /112/ عن أي حالة أو ممارسة تضرّ بالصحّة العامة في مواجهة فيروس كورونا وتخالف تدابير الوقاية والحماية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ابتداء من هذا التاريخ.. محضر ضبط بقيمة 50.000 ليرة بحق كل شخص لا يضع كمامة واقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.